ŞOK 18 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? 18 Aralık ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 18 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. 18 Aralık ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL'den, DoReMi Termal İçlikler 24,95 TL'den ve Dijital Baskılı Kadın Yağmurluk 59,90 TL'den satılacak.