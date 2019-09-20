ŞOK 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?
ŞOK 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini alacak. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünlere yenileri ekleniyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Sahan çeşitleri 17,95 TL'den satılacak. İşte tüm detaylar...
ŞOK marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. ŞOK 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini alacak. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK 21-24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda Su Arıtma Cihazı 450 TL'den, GoKidy Oyun Kum Seti 250 gr 14,95 TL'den, Emaye Kızartma Tavası 27,90 TL'den satılacak.
ŞOK 25 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI MI?
ŞOK market 25 Eylül aktüel ürünler listesi henüz belli olmadı. ŞOK market 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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