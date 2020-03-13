ŞOK market 14 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

13 Mart 2020 Cuma 08:20 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 08:20

ŞOK market aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliryor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenen ŞOK market 14 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ve avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Şamdan davul fırın 139,00 TL'den, Vivaldi orkide düdüklü tencere 99,90 TL'den, Kadın spor ayakkabı 37,95 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğu..

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; Şamdan davul fırın 139,00 TL'den, Vivaldi orkide düdüklü tencere 99,90 TL'den, Kadın spor ayakkabı 37,95 TL'den, Kumsal kek kalıbı çeşitleri 18,95 TL'den ve mikser kabı 7,99 TL'den raflardaki yerini alacak.

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