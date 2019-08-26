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ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu yayında!

ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu yayında. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. Eylül ayının yaklaşıyor olması ile birlikte öğrenci ve velileri alışveriş heyecanı sardı. En uygun ve kaliteli ürünleri almak isteyen aileler internet üzerinden araştırmalar yapıyorlar. ŞOK okul malzemeleri 2019 listesi sizlerle...

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ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? merak ediliyordu. ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu yayında. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler en uygun okul alışverişini yapabilecekleri marketler hakkında internet araştırmaları yapmaya başladılar. ŞOK marketin 28 Ağustos 2019 kataloğu birbirinden güzel okul malzeleri ile dolu. ŞOK markette A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Spiralli A4 defter 6,99 TL, 120 yaprak A4 defter 7,99 TL'den, 60 yaprak A4 defter 2,99 TL'den satılacak. 
 
ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2019 NE ZAMAN GELECEK? 
ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos'ta gelecek. ŞOK markette A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Spiralli A4 defter 6,99 TL, 120 yaprak A4 defter 7,99 TL'den, 60 yaprak A4 defter 2,99 TL'den satılacak. 
 
ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINDA! 
 

 

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