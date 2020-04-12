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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara yağdı!

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı sonrası kurala uymayan vatandaşlara polis ve jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.

IHA12 Nisan 2020 Pazar 10:31 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:34
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İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir’de yaşanan yoğunluk sona erdi. Şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik ekipleri kontrolleri çoğaltırken, kırsal bölge ve ilçelerde de jandarma ekipleri harekete geçti. Şehir merkezinde özellikle trafiğe araçlarıyla çıkan bazı vatandaşlar polisin uygulamasına takıldı. Bazı vatandaşlar, "İş yerinden benzin almamı söylediler" diye ceza yazılmasını istemezken, polis de "Sokağa çıkma yasağı var, kurallara uyun" şeklinde uyarıda bulundu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 217 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi.

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