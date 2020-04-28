Sokağa çıkma kısıtlama cezasını uymadılar: Parkta 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza

DHA 28 Nisan 2020 Salı 12:20 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:20

Bir grup genç, geçen pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala ilçedeki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir araya geldi. Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kurallına uymayarak 'uzun eşek' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi. Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.