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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, ceza yazılırken fenalaştı

İzmit'te, polisin sokak kısıtlaması denetiminde durdurduğu otomobildeki 7 kişiden 5'ine ceza kesildi. N.G. isimli kadın, ceza yazıldığı söylenince baygınlık geçirdi.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:19
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İzmit'te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, D-100 kara yolu Ankara yönü Serdar Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında, 39 NU 246 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan 1'i çocuk 7 kişinin kontrollerini yapan ekipler, sadece 2'sinin geçerli mazereti olduğunu belirledi. Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı.

Tutanak hazırlandığı sırada aracın sürücüsü olan ve üzerinde kimlik bulunmayan H.G., ekiplere zorluk çıkardı. Bu sırada kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahale ettiği kadın, kendisini iyi hissedince tekrar araca bindirildi. Polis ekipleri, gerekli işlemleri uyguladıktan sonra araçtakiler bölgeden ayrıldı.

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