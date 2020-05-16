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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında yollar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.

IHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:48 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:48
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul’da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11’lere kadar düştü.

Koronavirüsle mücadeleye 'özel' destek

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