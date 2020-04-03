03 Nisan 2020 Cuma 16:26 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:26

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bini geçti. Türkiye'de de gün geçtikçe daha tehlikeli hale gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbirler arttırılıyor. Koronavirüsle tedbir kapsamında Bilim Kurulu'nu önerileriyle İçişleri Bakanlığı tarafından yeni önlemlerin alınması bekleniyor. 18 yaş altı için de sokağa çıkma yasağı gelmesi gündemde! Vatandaşlar, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? 60 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi mi?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor; işte Sokağa çıkma yasağı yaşı ile ilgili tüm detaylar...

60 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gönüllü karantina dışında yeni önlemlerin de hayata geçirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, bütün valiliklere tedbirlerin daha sıkı uygulanması konusunda talimat vermişti. Bunun üzerine 65 yaş üstü vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'inin 60 yaş üstü olması nedeniyle yaş sınırlamasının genişletilmesi gündemde.

Dünya üzerinde koronavirüsten enfekte olan hasta sayısı 1 milyonu geçti. Ülkemizde de koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 65'ten 60 yaş üstüne çekilmesi planlanıyor. İstanbul'da yayılmanın önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs olduğu halde hastalık belirtileri göstermeyen ve daha çok taşıyıcı olan 18 yaş ve altı grup için de sokağa çıkma yasağı getirilmesi söz konusu.

18 YAŞ ALTINA DA YASAK GELEBİLİR!

Sokağa çıkma yasağı yaşı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak önümüzdeki günlerde karantina önlemlerinin arttırılması amacıyla 60 yaş üstüne ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi bekleniyor.