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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte 4 aşamalı normalleşme planı!

Türkiye, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında çok ciddi önlemler almıştı. Özellikle solunum yoluyla insandan insana bulaşan koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin önemini her defasında vurgulanmış ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirmişti. Ancak ülkemizdeki vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından normalleşme planı açıklanmış ve alınan bazı kararlar esnetilmeye gitmişti. Bu süreçte en çok merak edilen konu ise, sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği oldu. İşte 4 aşamalı normalleşme planı...

10 Mayıs 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 11:10
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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

30 GÜN VAKASIZLIK ŞARTI

Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.

Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.

Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.

TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA

Telafi eğitimleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Öğrencilerin iyi bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi planlanıyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak bakanlar kurulu toplantısında öncelikle toplumun genelini ilgilendiren konular değerlendirilerek kararlar alınacak.

Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.

İşte Bayraktar TB2

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