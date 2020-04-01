'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna Bakan Soylu'dan cevap

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:03

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Milli seferberlik ruhunu ortaya koyuyoruz. Polislerimize ayrı bir parantez açıyorum. Şehir giriş çıkışlarında kontroller yapıyorlar. Pazar noktalarındaki denetimler, sağlık birimlerimizin can güvenlikleri için gösterdikleri imtina için teşekkür ediyorum. Vefa Projesi'ne destek veriyorlar.

760 bin yaşlımızın ihtiyacı karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yok. Kamu çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduk. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları polisimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, tüm kamu çalışanlarımız ile karşılanmaktadır.

Onlar da risk altındalar. Önlemlerimizi fazlası ile alıyoruz. Polisimiz stokçulukla, fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Devlet, devletliğini, polis polisliğini gösteriyor. Müteşekkir ve minnetarız.

Yunanistan sınırında da, İran sınırında da, Hakkari'deki sınırda da polisimiz, özel harekatımız var.

TRAFİK HAFTA SONU YÜZDE 85 AZALDI

Tedbirlerin trafiğe yansımasına değinen Bakan Soylu, "2 Mart ve günlük rutin tarihleri karşılaştırarak aldığımız tedbirlerin ne ölçekte karşılık verdi kontrol ediyoruz. Yüzde 99'un üzerinde otobüs seferlerindeki yolcu azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşımada kontrolümüzde, memnuniyetle söylüyorum. Yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85. Hafta içi yüzde 65'lerde düştü.

Şehirler arası otobüs sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Eğer ki bu tedbirler yeterli olmazsa gerekli her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil.