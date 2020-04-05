Sokağa çıkma yasağı olanlar nasıl alışveriş yapacak? 60 yaş üstü için ihtiyaç numaraları

05 Nisan 2020 Pazar 17:36 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirus tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 60 yaş için de geçerli olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili ek bir genelge yayınlamıştı. Peki 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olanlar nasıl alışveriş yapacak? İşte yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren Vefa İletişim Merkezi ihtiyaç numaraları

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile 03 Nisan’da alınan yeni kararla 60 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bu kararla birlikte Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından sokağa çıkması yasak olan vatandaşlar için ihtiyaç numaraları belirlendi. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklamaya ek olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, #evindekaltürkiye etiketiyle paylaştığı gönderide 65 yaş üstü vatandaşlarımızın corona virüs tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkamayacakları için zorluk yaşamamaları için valilik ekipleri tarafından isteklerinin karşılanacağını müjdeledi. Vefa İletişim Merkezi numarası kaç, çağrı merkezinden nasıl ulaşılır?

VEFA İLETİŞİM MERKEZİ NUMARASI KAÇ?

66 yaş üstü vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı telefon numaralarını aradıktan sonra Vefa İletişim Merkezine ulaşmak istediklerini söyleyecek ve alışverişleri valilik ekipleri tarafından yapılıp teslim edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı numaralar bütün iller için geçerli olmakla birlikte ilgili şehirlerdeki belediye iletişim merkezlerinden de bilgi alınabilir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile, 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlandı.