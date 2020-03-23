Sokağa çıkma yasağı para cezası var mı? Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası nedir?

23 Mart 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:40

Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Corona virüsü sebebiyle oluşan salgın tehlikesine karşın tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgede 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.Sokağa çıkma yasağına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PARA CEZASI VAR MI?



65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması için birtakım yardım projeleri de devreye sokuldu. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Kızılay ve AFAD bu vatandaşlarımıza yardım sağlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir genelgeyi daha bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi.

Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi.

Buna göre; 65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.

21.03.2020 tarihinde saat 24.00 itibariyle yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; ”seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.