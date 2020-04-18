18 Nisan 2020 Cumartesi 22:55 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 22:55

Sokağa çıkma yasağı uzadı mı? 15 gün sokağa çıkma yasağı iddiaları doğru mu? sorularının cevabı vatandaşlar taraıfndan merak ediliyor. 15 gün sokağa çıkma yasağı iddiası hakkında son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından bir ek genelge yayımlandı ve şehir giriş çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığına yer verildi. Ancak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi.

15 gün sokağa çıkma yasağı iddialarına cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı ek bir genelge yayımladı ve 31 şehirde giriş çıkışların 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Bu açıklama birçok vatandaş tarafındna yanlış anlaşıldı. Kamubulteni.com instagram adresine mesaj atan vatandaşlar, 154 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edildiğini sordu. Biz de gelen soruları yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR 15 GÜN ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Aşağıdaki şehirlere giriş çıkışlar 15 gün önce yasaklanmıştı:

Yasak normal şartlarda bugün gece yarısı sona eriyordu. Ancak korona salgını nedeniyle bu yasak 15 gün daha uzatıldı.

YENİ BİTİŞ TARİHİ

15 gün uzatılması sonrası 31 şehre giriş çıkışlar 3 Mayıs 'a kadar yasak olacak. Tekrar bir uzatma kararı gelmezse giriş çıkış yasağı kalkacak.

15 GÜN SOAKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ İDDİASI

31 şehirde sokağa çıkma yasağı sadece Cumartesi ve Pazar günü uygulanıyor. Bu ek genelgede sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir bilgiye ya da ek önleme yer verilmedi.

Sadece şehirlere giriş çıkış yasağı 15 gün uzatıldı. Sokağa çıkma yasağı 19 Nisan günü gece yarısından sonra sona erecek.