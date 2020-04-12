Sokağa çıkma yasağında istisnalar nelerdir? Sokağa çıkma yasağında istisna olan kişi ve kurumlar

12 Nisan 2020 Pazar 13:08 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:08

Sokağa çıkma yasağında kimler için geçerli olduğu ve kimlerin istisna olduğu konusu yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 30 il ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 10 Nisan saat 24.00'dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağıyla beraber, yasağın istisnaları ve kimlerin muaf tutulduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasaktan istisna olan kişi ve kurumlar ise şöyle...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNA OLAN KİŞİ VE KURUMLAR

Açık olması kararlaştırılan işletmelerde, kurumlarda çalışanların yanı sıra TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar arasında ürün veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar da yer aldı.

Daha önceki genelgeler kapsamında, sağlık ve cenaze için verilenler hariç, düzenlenmiş olan seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacak.

Genelge kapsamındaki kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilebilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlem başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili genelge yayınladı. Yapılan açıklamada, 10 Nisan saat 24:00’dan itibaren saat 24:00’a kadar Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı getirildiği açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24:00'a kadar devam edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Son dakika haberine göre büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EK GENELGE YAYINLADI

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

* Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

* Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

* Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

* Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

* PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

* Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

* Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

* TBMM çalışanları,

* Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

* Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

* Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

* Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

* Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

* Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

* Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

* Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

* Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.