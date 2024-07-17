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Sokak hayvanları teklifi komisyonda görüşülüyor

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmeleri tartışmalı başladı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Sokak hayvanları teklifi komisyonda görüşülüyor
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AK Parti tarafından hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulan sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Hayvan hakları savunucuları, özellikle hasta hayvanların yanında sayıları kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören teklife tepki gösterdi. Kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere bu fotoğrafları gösterdi. AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Görüşmeler komisyonda devam ediyor.

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