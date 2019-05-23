Sokak hayvanlarının sayısında tehlikeli artış
Meclis’e sunulan veriler sokak hayvanlarının sayısının tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, hayvanları kısırlaştırma işlemlerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.
- STAR ANKARA
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu,sokak hayvanlarının sayısında ciddi artışlar meydana geldiğine vurguladı. İsmetoğlu, “Türkiye genelinde sahipsiz 2 milyon hayvan var. Bunun 1 milyonu aşılı, 1 milyonu ise kısırlaştırılmamış durumda.Sayıları artan sahipsiz hayvan besin bulmakta güçlük çekiyor insanlarla aralarında çatışma ölüme kadar gidebiliyor. Diğer tarafta da hayvanlara karşı zehirlenmeler olabiliyor” dedi.İsmetoğlu, yılda 200 bin kişinin kuduz şüphesiyle hastanelere başvurduğunu bunun maliyetinin 13 milyon lira olduğunu söyledi.
MADDİ YAPTIRIM
İsmetoğlu, “En iyi ihtimalle yılda 200 bin hayvan kısırlaşıyor, ancak 300 bin ürüyor. Sorunu çözmek için 500 bin hayvan kısırlaştırmalıyız.Böyle yapılırsa 3-5 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz. Bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 yılda 300 milyon para harcayıp hayvan sayısı 3 milyon olacak” dedi. İsmetoğlu, belediyelerin olaya daha ciddi yaklaşmaları için Bakanlığa ‘maddi yaptırım’ yetkisinin verilmesi gerektiğini söyledi.
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