Sokak köpeği saldırısında yaralanalar, kime dava açabilir?

Büyükşehirler başta olmak üzere şehirlerde sokak köpekleri, her köşe başında yer alıyor. Sokak köpekleri bazen saldırgan tavırlar sergileyip yoldan geçen vatandaşlara saldırabiliyor. Sokak köpeğinin saldırısı sonrası yaralanan kişi, karşında muhatap bulunmadığı düşüncesi ile hukuki bir süreç başlatamıyor. Sokak köpeği saldırısına uğrayan mağdur kişinin, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunuyor. Saldıran köpeğin sahipli olması halinde hukuki ve cezai sorumluluk köpeğin sahibine yöneltilmekteyken, sahipsiz bir sokak köpeği söz konusu olduğunda, sorumlu kişi belediye oluyor.

Avukat Algur; ''Sahipsiz hayvanların bakımı ve gözetiminden yerel yönetimler olan belediyeler sorumlu tutulmuştur''

Sahipli bir köpeğin kişiye ya da onun malvarlığına zarar vermesinde köpek sahibinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olmaktaysa sırf zararı verenin sahipsiz bir köpek olması nedeniyle mağduriyetin giderilmeyeceği düşünülmemesi gerektiğini belirten İzmir Barosu avukatlarından Zeynep Vildan Algur, ''Bu durumda çoğu mağdur kişi, kime başvuracağını tespit edemediğinden zararının tazmin edilmesini de isteyememektedir. İşte bu noktada Danıştay’ın istikrarlı bir şekilde vermiş olduğu kararlarda sahipsiz köpeğin gerçekleştirdiği saldırılarda sorumluluğun ilgili Belediye’ye ait olduğu ve Belediye’nin tazmin yükümlülüğünün bulunduğu karara bağlanmıştır. Buna göre 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ve yine bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 26166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine göre sahipsiz hayvanların bakımı ve gözetiminden yerel yönetimler olan belediyeler sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle sahipsiz hayvanların vermiş olduğu zararlardan da belediyenin üzerine düşen özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle sorumluluğu bulunmaktadır'' dedi.

Belediyeye maddi ve manevi tazminat açılabiliyor

Esas olarak idari bir kurum olan belediyelerin Türk hukuk sistemimiz içerisinde iki tip sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Avukat Algur, ''Bunlar idarenin kusura dayanan sorumluluk halleri ile idarenin kusursuz sorumluluğudur. Kusursuz sorumluluk halinde, idarenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın zarardan doğan mağduriyetin karşılanması sağlanırken, kusura dayanan sorumluluk hallerinde idarenin sağladığı hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi hallerine dayanılmaktadır. Danıştay’da sahipsiz bir köpeğin vatandaşa vermiş olduğu zararı belediyenin köpek üzerindeki denetim yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemiş olduğu gerekçesiyle idarenin hizmet kusuru saymış ve ilgili belediyenin kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğinin hizmet kusuru oluşturduğu gerekçesiyle tazminat sorumluluğu bulunduğuna karar vermiştir. Bu nedenle sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan mağdur kişi idari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuru hallerine dayanarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik bulunduğu gerekçesiyle, idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu iddia ve ispat ederek idareye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir'' dedi.

Süre aşımına dikkat

Mağdur kişinin ilgili davayı, zararın oluştuğu belediye sınırları içerisindeki varsa ilçe yerel yönetimiyle birlikte yine varsa büyükşehir belediyesine karşı birlikte tam yargı davası olarak yöneltmesi gerektiğini belirten Avukat Zeynep Vildan Algur, ''Bu noktada zarardan ilçe yönetimi ve büyükşehir yönetimi birlikte sorumlu tutulmalıdır. Tam yargı davasının açılması ise 2577 sayılı yasanın 13. maddesine göre belirtilen yazılı başvuru usulüne ve 1 yıl, 5 yıl ile nihayetindeki 60 günlük dava açma sürelerine riayet edilmesi gerekmektedir. Aksi halde kişinin belediyeye başvuru hakkı süre aşımı nedeniyle reddedilecektir'' dedi.

Belediye sahipsiz hayvanların denetimlerini aksatmamaması gerekiyor

Sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda ülkemizde binlerce kişinin yaralanması ve ölümü söz konusu olduğunu belirten Avukat Algur, ''Bu nedenle belediyelerin kanun ve yönetmeliklerle kendilerine tevdi edilmiş olan yükümlülüklerine riayet etmesi, sahipsiz köpeklerin bakım ve denetimini aksatmaması, insan hayatına ve malvarlığına zarar verecek şekilde köpeklerin yada sahipsiz hayvanların denetimlerini aksatmaması gerekmektedir'' dedi.