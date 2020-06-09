Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti

DHA 09 Haziran 2020 Salı 17:16 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:21

Olay, sabah saatlerinde 600 Evler Mahallesi Pirenlik Sokak’ta bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi.

Yaklaşık 3 ay önce bahçeye gelen hamile kedi, bahçede doğum yaptı. Apartman sakinleri ise anne ve yavru kedilere sahip çıkarak, kedileri beslemeye başladı.

Sabah saatlerinde kedileri beslemek için bahçeye çıkanlar, kedilerin telef edildiğini fark etti.

Bunun üzerine iş yerinin, bahçeyi gören güvenlik kameralarını inceleyen hayvanseverler, kedilerin bahçeye gelen sahipsiz 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, telef edildiğini gördü.

Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, köpeklerin bahçeye gelip, kedilere saldırdığı ve ısırdıkları kedileri yerden yere vurarak telef ettikleri görüldü.