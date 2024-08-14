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Sokak köpeklerine mama götürüyordu! Kütahya'da feci kaza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisikletine mama yükleyip sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan 54 yaşındaki Aysun Köse, arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Sokak köpeklerine mama götürüyordu! Kütahya'da feci kaza
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Kaza, Tavşanlı-Harmancık kara yolu 5'inci kilometresindeki Sorkun mevkisinde meydana geldi. M.P. (46) kullandığı 35 AEF 380 plakalı minibüsle, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Köse, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ayrıca Köse'nin bisiklet sepetinde bulunan köpeği de öldü.

Hayvansever Aysun Köse'nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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