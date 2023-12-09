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  • Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda: Çocuğumu ısırmamış, yemişler
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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda: Çocuğumu ısırmamış, yemişler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz dehşetin boyutunu anlattı. Baba Yılmaz, 'Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler.' dedi. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 08:49 - Güncelleme:
Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda: Çocuğumu ısırmamış, yemişler
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.

Kafkas Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor.

Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Halil Yılmaz, AA muhabirine işe gittiği sırada okul müdürünün kendisini aradığını, çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını ve acilen hastaneye gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

- "BUGÜN BENİM EVLADIMIN YARIN SİZİN EVLADINIZIN BAŞINA GELİR"

Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti.

Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

- BABA YILMAZ'IN ARKADAŞI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Halil Yılmaz'ın arkadaşı Fatih Altun da kendisinin de daha önce köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Altun, "Sürekli bu köpek sıkıntısı var. İşe giderken bana bile saldırdılar. Ben büyük olduğum için kendimi korudum. Çocuk kendini ne kadar koruyabilir? Yetkililere sesleniyoruz. Bu köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMASI OLAYINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğraması olayının Mülkiye Müfettişlerince araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yılmaz'ın başıboş köpeklerce saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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