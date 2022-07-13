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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklar otomobilin altında kaldı

Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
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Kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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