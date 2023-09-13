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Güncel

Sokak ortasında başörtülü kadınlara alçak saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, yoldan geçen başörtülü kadınlara alçakça saldırdı. Gözü dönen saldırgan, yoldan geçen başörtülü kadınların başörtülerini açmaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından videoya alınırken şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah13 Eylül 2023 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
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Başörtülü kadınlara yönelik alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sabah'ın haberine göre; Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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