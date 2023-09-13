Sokak ortasında başörtülü kadınlara alçak saldırı

Başörtülü kadınlara yönelik alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sabah'ın haberine göre; Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.