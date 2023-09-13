Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı

Başörtülü kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sabah'ın haberine göre; Akıllara durgunluk veren olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir kadın, gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamında ise caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.