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Sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti!

Denizli'de sokak ortasında bıçaklanan bir genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 11:35
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Olay, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Aras isimli bir genç ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla sokak ortasında kavga etti. Kavga esnasında iddialara göre, Aras vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı çevre sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aras’ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı ancak genç adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ederken, olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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