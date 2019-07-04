Sokak ortasında boş tabut! Gören jandarmayı aradı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.
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