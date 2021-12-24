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Güncel

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı

Kayseri'de Ali Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA24 Aralık 2021 Cuma 11:53 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:53
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu Ali Ç. ile karşılaştı.

İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü.

Ali Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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