Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi´nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde klarnet çalan Tamer Turan T., Özgür Dönmez ve Yaşar Köse´ye tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Yaşar Köse´ye isabet etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra polis saldırgan Tamer Turan T. ile Özgür Dönmez´i gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirlenen Tamer Turan T., ifadesinde arkadaşlarıyla caddede bulundukları sırada Özgür Dönmez ve Yaşar Köse´nin, daha önceden tanıdıkları eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine sinirlenerek evine gidip, silahını aldığını ve geri gelip, ateş açtığını anlattı. Tamer Turan T. ve Dönmez'in sorgusu sürüyor.