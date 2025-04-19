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Sokak ortasında infaz! Katil Edirne yönüne kaçarken yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle kafede oturduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişi tarafından vurulan Cengiz Ş. yaşamını yitirdi.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Sokak ortasında infaz! Katil Edirne yönüne kaçarken yakalandı
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Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede 15 Nisan akşamı eşiyle oturan Cengiz Ş'nin arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Cengiz Ş. ağır yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Cengiz Ş'yi hastaneye kaldırdı.

Bugün hastanede yaşamını yitiren Cengiz Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli K.N'nin Edirne yönüne kaçtığını belirledi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenilen K.N, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın belinden çıkardığı tabancayla, kafede oturan Cengiz Ş'ye silahla arkasından ateş edip kaçması yer alıyor.

  • İstanbul Beşiktaş
  • Cengiz Ş.
  • kafede vurma

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