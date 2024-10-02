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Sokak ortasında infaz! Tabanca ile ensesinden vuruldu

Bursa'da 25 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte caddede yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi önce koşarak ardından da bir sokak ileride motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Sokak ortasında infaz! Tabanca ile ensesinden vuruldu
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Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.20 sularında Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Bir arkadaşı ile birlikte cadde üzerinde millet bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun (25)'un arkasından gelen bir kişi tabanca ile ensesinden vurdu.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için tahkikat başlattı.

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