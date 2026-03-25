Olay, Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın bir anda büyümesiyle birlikte sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı.

Sürücülerden biri, çevreden gelen uyarıları dikkate almadan diğer sürücüyü yerde sürüklemeye çalışırken taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Yaşanan tartışma karşı yönde ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.