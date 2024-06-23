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  • Sokak ortasında kan donduran olay! 68 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü
Güncel

Sokak ortasında kan donduran olay! 68 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki adam sokak ortasında cinnet getirip, 68 yaşındaki eşini tüfekle vurarak öldürdü.

DHA23 Haziran 2024 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Sokak ortasında kan donduran olay! 68 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü
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Olay, saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki M.E. Mercandağı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısı Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Mercandağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı M.E. Mercandağı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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