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Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:58 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:58
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen İsa Ö, yanına başka bir motosikletle gelen iki şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Bacağından yaralanan İsa Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı İsa Ö'nün husumetlisi olduğu belirtilen A.K ve kardeşi M.K'nin yaptığını tespit etti.

Polis, olayın ardından motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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