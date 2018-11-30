Sokak ortasında sevgili dehşeti

Ankara’da önceki gece dehşet verici bir olay yaşandı. Bir otomobille Manolya Sitesi’ne gelen Emine Ç. (39) ile Habip K, bilinmeyen bir nedenle araç içinde tartışma yaşadı. Giderek şiddetlenen kavgada kontrolünü kaybeden Habip K, silahını eline alarak “Seni kimseye yar etmem” diye bağırdı. Sesler üzerine olay yerine gelen sitenin güvenlik görevlisi, genç kadının silahla rehin alındığını gördü. Daha sonra Emine Ç’ye doğrulttuğu silahını ateşleyen Habip K, kadını göğsünden vurdu.

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Aldığı kurşun yarasıyla hareketsiz yatan Emine Ç’nin başından ayrılmayan zanlı, olaya müdahale etmeye çalışan ekiplerin üzerine rastgele ateş açtı. Şahsı etkisiz hale getirmek için harekete geçen polis ekipleri de havaya uyarı atışında bulundu. Polis ekiplerince silahlı saldırganın elinden kurtarılan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teslim olmamak için direnen Habip K, etrafa ateş açmayı sürdürdü. Silahın namlusunu daha sonra kendisine çeviren şahıs, intihar edeceğini söyledi. Saldırganın bir türlü ikna edilememesi üzerine devreye özel harekat ekipleri girdi. Şahsı ikna çalışmalarında oğlu Osman K’den de yararlanıldı. Güçlükle ikna edilen Habip K, gözaltına alındı.