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Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavgada yoldan geçen 72 adam yaralandı

Kayseri'de kendisini bıçaklayanlara tabancayla ateş eden zanlı, yoldan geçen yaşlı adamı yaraladı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:44
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Tapu Müdürlüğü önünde alım satım işlemi için buluşan Serkan K. ve Erman A. ile Ö.Y. arasında anlaşmazlık çıktı.

Bir süre sonra taraflar arasında çıkan kavgada Ö.Y, bıçakla yaralandı.

Kendisini yaralayanları kovalamaya başlayan Ö.Y, tabancayla kaçan kişilere ateş açtı.

Bu sırada evinin yakınındaki markete alışveriş yapmaya giden Ahmet Uğur (72), Ö.Y'nin ateşlediği silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

Uğur ile bıçakla yaralanan Ö.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Serkan K. ve Erman A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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