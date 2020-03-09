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Sokak ortasında silahlı dehşet: 1 yaralı

İstanbul Kartal'da park ettikleri araçtan çıkan 2 erkek ve 1 kadın tartışmaya başladı. Erkek şahıslardan biri silahını çekerek karşısındaki erkek şahsı bacağından vurdu. Silahlı saldırgan ile beraberindeki kadın olay yerinden kaçtı. Saldırgan daha sonra olay yerine geri gelerek yaralı şahsı ‘polise haber verirsen seni öldürürüm' diyerek tehdit edip kayıplara karıştı.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:52

Kartal’da yaşanan olayda, iddiaya göre, park edilen araçtan inen 2 erkek ve 1 kadın bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek şahıslardan biri silahını çekerek park tartıştığı erkek şahsa ateş etti. Bacağından vurulan şahıs yaralanırken, saldırgan daha sonra eline aldığı çekiç ile aracın camlarını tuzla buz etti. Saldırgan şahıs ile beraberindeki kadın olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise evredeki dükkanlardan birine sığındı. Saldırgan şahıs daha sonra olay yerine tekrar geldi. Yaralı şahsı ‘eğer polise haber verirsen seni öldürürüm’ diyerek tehdit eden saldırgan ardından oradan hızla uzaklaştı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olaya tanık olan bir esnaf, “Tartışıyorlardı biz müdahale ettik. Aile meselesi siz karışmayın dediler. Sonra dükkanımıza geri geldik. Sonra birbirlerine ateş ettiler. Sonra vurulan dükkanıma girdi. Sonra da polisler ve ambulans geldi. 1 yaralı var” dedi.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

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