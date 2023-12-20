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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ölen kişinin ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

İHA20 Aralık 2023 Çarşamba 03:07 - Güncelleme:
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'da saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri silah sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne bakan vatandaşlar bir kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye sevk esnasında kalbi duran yaralıya sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

  • silahlı saldırı
  • Bursa
  • polis soruşturması

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