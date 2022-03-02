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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı şahsı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şüpheli, polisin çalışması sonrası yakalandı.

İHA 2 Mart 2022 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:23
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta 28 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Sami Mert Pehlivan (32), tartıştığı 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen D.G., kısa sürede yakalanırken, cinayet zanlısı H.M.B. ise kayıplara karışmıştı.

Cinayetle ilgili soruşturmayı sürdüren Tarsus polisi, şüpheli H.M.B.'nin gizlendiği yeri tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 'Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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