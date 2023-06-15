Hükümeti eleştiren içerikler paylaşan bir Youtube kanalı, 11 Haziran tarihinde "'Biraz gözünüzü açın..!' diyen Suriyeli 'Vergi Ödemiyorum' dedi" başlığıyla bir video paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen görüntülerde kendisini Suriyeli olarak tanıtan şahsın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bugün yaptığı açıklamada, "Suriyeliyim, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum. Asgari ücretli ölsün" diyen şahsın beyanlarının doğru olmadığını ifade etti.

Sokak röportajında iddiayı ortaya atan kişinin Suriyeli değil Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, 'Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum' şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."