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Sokak röportajında nefret kusmuştu: Cezası belli oldu

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K'ye 'ev hapsi' verildi.

AA4 Nisan 2023 Salı 14:26 - Güncelleme:
Sokak röportajında nefret kusmuştu: Cezası belli oldu
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Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

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