Sokak satıcılarına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Vatan Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
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