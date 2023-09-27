Adana'nýn merkez Seyhan ilçesinde tartýþtýðý kiþiyi sokakta býçaklayarak öldüren þüpheli tutuklandý.

Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi Cinayet Büro Amirliði ekipleri, 25 Eylül'de Sarýyakup Mahallesi'ndeki bir sokakta Þýhmuz Þaþatlý'yý (48) býçaklayarak öldürmesi güvenlik kamerasýna yansýyan ve kimliði tespit edilen þüpheliyi yakalamak için geniþ kapsamlý araþtýrma baþlattý.

Ekipler zanlý Uðurcan K'nin (28) olay yerinin yakýnýndaki bir evde saklandýðýný tespit etti.

Polis, baskýn yaptýðý adreste þüpheliyi gözaltýna aldý, olayda kullanýldýðý deðerlendirilen býçaðý da evde buldu.

Emniyetteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edilen þüpheli çýkarýldýðý nöbetçi hakimlikçe tutuklandý.

Sarýyakup Mahallesi'nde 25 Eylül'de Þýhmuz Þaþatlý, tartýþtýðý kiþi tarafýndan býçaklanarak aðýr yaralanmýþtý. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Þaþatlý kurtarýlamamýþ, olay yerinden kaçan zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýlmýþtý. Býçaklý saldýrý bölgedeki bir iþ yerinin güvenlik kamerasýnca kaydedilmiþti.