Sokakta çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde buluna bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Tatar (29) ile kimlikleri belirlenemeyen şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre, çıkan kavga sonrasında kimliği belirlenemeyen şahıslar ile Oğuzhan Tatar arasında silahlı çatışma çıktı. Kimliği belirlenemeyen şahısların silahından ateşlenen bir kurşun Tatar’ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Tatar, kaçarak 859/7. Sokak’ta bulunan bir evin bahçesine sığındı. Tatar, saklandığı bahçede kanlar içinde yere yığılırken, Tatar’ı vuran şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Oğuzhan Tatar'ın saklandığı evin bahçesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tatar’ın cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kurşun kovanına rastlanılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısların yakalanması inceleme başlattı.

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.