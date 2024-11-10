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Sokakta husumetli kavgası: Sırtından vurularak öldürüldü

Çorum'da daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen İbrahim Ö. (30) ile Metin Kolçak (28), sokakta tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı kavgaya döndü. Sırtından vurulan Metin Kolçak, kurtarılamadı.

DHA10 Kasım 2024 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Sokakta husumetli kavgası: Sırtından vurularak öldürüldü
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Olay saat 19.00 sıralarında Üçtutlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan İbrahim Ö. (30) ve Metin Kolçak sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ö., üzerinde bulunan tabancayla Metin Kolçak'a peş peşe ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden üçü sırt bölgesine isabet eden Metin Kolçak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Kolçak'ın yakınları da İbrahim Ö.'yü yakalayıp darbetti. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Metin Kolçak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan olayın şüphelisi İbrahim Ö. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından ölen Metin Kolçak'ın yakınları hastaneye akın ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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