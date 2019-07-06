Sokakta kurban kesene 287 eziyet edene 625 TL ceza

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre;

- Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” kursu düzenlenecek. Kurban satış yerleri, 27 Temmuz’dan itibaren faaliyete geçecek.

HAYVAN REFAHINA HASSASİYET

- Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.

- Her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak.

- Sağlık raporsuz, küpesiz, pasaportsuz ve nakil belgesiz hayvan sevkedilemeyecek. Hayvanlar şarbon ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden de muayene edilecek.

- Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 TL idari para cezası uygulanacak.

EZİYET EDENE 625 TL CEZA

- Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 TL idari para cezası uygulanacak.

- Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

- Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.

- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 625 TL idari para cezası verilecek. Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 625 TL idari para cezası uygulanacak.