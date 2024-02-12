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Sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğradı

Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 06:49 - Güncelleme:
Sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğradı
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan 19 yaşındaki K.C. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, K.C'nin sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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