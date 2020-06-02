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Sokakta yürürken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokakta yürürken kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA02 Haziran 2020 Salı 14:11 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 14:11
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Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit İlçesinde bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Özdemir (52), yaşadığı Karamürsel’de sokakta yürürken bir anda fenalaşıp yere düştü. Düşerken başını yere çarpan Özdemir’i fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İbrahim Özdemir’in cenazesinin Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

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