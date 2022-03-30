Sokakta yürürken tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldürdü

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine giden Cengiz Yayla ile yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, tüfekle Yayla'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cengiz Yayla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yayla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz Yayla'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.