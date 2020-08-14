Şoke eden olay! Çevresindekilere öleceğini söyledi ölü bulundu

DHA 14 Ağustos 2020 Cuma 07:54 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 08:03

Antalya Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 54 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ömer Keleş'ten (55) uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Keleş'in oturduğu apartmana gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ömer Keleş'i yerde hareketsiz halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keleş'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Serbest Bölge'de çalışan Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, rahatsızlığından dolayı çevresine öleceğini dile getirdiği öğrenildi.

Keleş'in, kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğu da öğrenildi.