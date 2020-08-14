İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3448
  • EURO
    8,6931
  • ALTIN
    460.703
  • BIST100
    1100.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şoke eden olay! Çevresindekilere öleceğini söyledi ölü bulundu
Güncel

Şoke eden olay! Çevresindekilere öleceğini söyledi ölü bulundu

Olay Antalya'da meydana geldi. Yalnız yaşayan Ömer Keleş, evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 07:54 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 08:03
ABONE OL

Antalya Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 54 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ömer Keleş'ten (55) uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Keleş'in oturduğu apartmana gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ömer Keleş'i yerde hareketsiz halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keleş'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Serbest Bölge'de çalışan Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, rahatsızlığından dolayı çevresine öleceğini dile getirdiği öğrenildi.

Keleş'in, kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğu da öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.