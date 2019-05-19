Şoke eden olay... İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu
Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.
Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.
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